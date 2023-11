Luciano marca no fim, São Paulo vence Cruzeiro e fica mais distante da zona de rebaixamento 

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior chega aos 42 pontos recupera a décima posição do Brasileirão

O São Paulo conseguiu um resultado importante na noite desta quinta-feira, 2, ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0, no Morumbi, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não apresentar um futebol vistoso, o Tricolor agradou os mais de 50 mil torcedores que compareceram ao Morumbi graças ao atacante Luciano. Já aos 38 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu um cruzamento primoroso de Alisson e testou para o fundo das redes. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior recupera a décima posição, chega aos 42 pontos e abre oito de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. A Raposa, por sua vez, cai para o 16º lugar e permanece fica com 37 pontos, somente três a mais em relação ao Cruz-Maltino. Os cruzeirenses voltam a campo neste domingo, 5, para receber o Internacional, no Mineirão. Já os são-paulinos só enfrentam o Red Bull Bragantino na quarta-feira, 8, na Vila Belmiro – o Morumbi será utilizado para shows de duas bandas (Red Hot Chilli Peppers e RBD).

O jogo

Cada time foi melhor em uma etapa no Morumbi. Após um início de primeiro tempo morno, o São Paulo encaixou recuperações no setor ofensivo e criou chances claras com James Rodríguez e Wellington Rato – ambos pararam no goleiro Rafael Cabral. Alisson chegou até abrir o placar ao pegar um rebote, mas o VAR apontou impedimento milimétrico. Na etapa complementar, o Cruzeiro encaixou seu jogo e empilhou chances. Insatisfeito com o time, Dorival Júnior promoveu uma alteração tripla, colocando Luciano, Erison e Michel Araújo em campo. A princípio, as alterações não deram muito certo, com a Raposa continuando melhor – Rafael Elias, o Papagaio, acertou a trave. No lance seguinte, porém, Luciano recebeu de Alisson e cabeceou no canto, marcando o único gol do jogo. No fim, Pablo Maia ainda quase ampliou com um chute potente.