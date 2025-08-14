Jovem Pan > Entretenimento > Música > Karol G fará apresentação única no Brasil durante intervalo da NFL

Karol G fará apresentação única no Brasil durante intervalo da NFL

Show da colombiana será transmitido pelo YouTube na partida do Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena 

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 13h42
  • BlueSky
Divulgação Instagram / @youtube KAROL G will headline the Halftime Show in São Paulo, durante a primeira transmissão exclusiva da NFL ao vivo no YouTube KAROL G será headline no The Halftime Show, durante a primeira transmissão exclusiva da NFL ao vivo no YouTube

A colombiana Karol G se apresenta em São Paulo já no próximo mês. A cantora de reggaeton será a atração do show do intervalo do jogo da NFL no Brasil. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam no dia 5 de setembro de 2025, às 21h15, na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians. O show será transmitido pelo YouTube. Já a cantora brasileira Ana Castela foi a escolhida para cantar o hino nacional brasileiro antes do início do jogo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Quem é Karol G?

Karol G já esteve no Brasil em outras duas ocasiões. Ela fez participação em um bloco de carnaval e na abertura da Copa América em 2019. No ano passado a colombiana foi uma das atrações principais do Rock in Rio e também fez um show em São Paulo. Nascida em Medellín, na Colômbia, Karol G é conhecida por ter quebrado barreiras e elevar o reggaeton a um patamar global. Bastante aclamada nos Estados Unidos, ela foi a primeira mulher latina a ser headliner do festival Lollapalooza Chicago, em 2023, e conquistou prêmios importantes, como o Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana. É também a primeira latina depois de sua conterrânea Shakira a fazer uma turnê em estádios nos Estados Unidos.

 
Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por YouTube (@youtube)

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

VMA 2025 divulga a lista de indicados da premiação com Lady Gaga na liderança
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >