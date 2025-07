Katie Ledecky vence prova dos 1.500 m e é campeã mundial pela 22ª vez

Nadadora americana se aproxima de recorde de Michael Phelps, que possui 26 títulos mundiais; Katie ainda entrará na piscina para a prova dos 800m

MAST IRHAM/EFE/EPA Além de 22 títulos mundiais, Katie Ledecky tem nove ouros em Olímpiadas



A nadadora americana Katie Ledecky conquistou a medalha de ouro na prova dos 1.500 m livre do Mundial de natação, nesta terça-feira (29), em Singapura. Com um tempo de 15min26s44, ela deixou para trás a italiana Simona Quadarella, que fez 15min31s79. Com a conquista, a americana alcançou o 22º título mundial da carreira, o sexto nos 1.500 m, e se aproxima do recorde de Michael Phelps, que tem 26 ouros.

Katie tem 28 anos e já possui uma coleção de medalhas de ouro. Os primeiros em Mundiais aconteceram em 2013, quando foi campeã dos 400 m, 800 m, 1500 m e revezamento 4×200 m. Dois anos depois, em 2015, conquistou cinco ouros, nas mesmas quatro provas, com acréscimo dos 200 m livre. Em 2017, venceu as mesmas cinco provas. Em 2019, ela venceu “somente” os 800 m, pois enfrentou problemas de saúde e precisou abandonar. Foram mais quatro ouros em 2022 e dois em 2023. A americana ainda volta para a piscina de Singapura nos 800 m e, provavelmente, no revezamento 4×200 m.

Brasileiras ficam fora de final

Na noite de segunda-feira, as brasileiras Stehpanie Balduccini e Maria Fernanda Costa passaram das eliminatórias para a semi da prova. Mas, na semi, ficaram distantes da vaga na final. Stephanie ficou em 13º com 1min57s87, enquanto Mafê fez 1min58s43 em 14º. Já na noite desta terça, o brasileiro Guilherme Caribé busca uma vaga na semi dos 100 m livre.