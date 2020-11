Klay Thompson rompe tendão de Aquiles e perde 2ª temporada seguida da NBA

O ala-armador do Golden State Warriors se recuperava de um rompimento no ligamento do joelho esquerdo que o tirou de toda a última temporada; não há previsão de retorno

Klay Thompson se lesionou e está fora da temporada 2020/21 da NBA



A próxima temporada da NBA começa em 22 de dezembro, mas a tão esperada reedição da vencedora dupla Klay Thompson e Stephen Cury, os ‘Splash Brothers’, não vai acontecer no Golden State Warriors. Thompson sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e vai ficar fora pelo segundo campeonato seguido por causa das graves lesões. O ala-armador não atuou na temporada passada por causa de um rompimento do ligamento do joelho esquerdo nas finais de 2019. Passou por cirurgia, ficou um bom tempo fora e treinava para retornar às quadras. Durante os treinos de ontem, no entando, sofreu a ruptura do tendão de Aquiles e terá de passar por nova intervenção cirúrgica nos próximos dias, perdendo a segunda temporada seguida justamente no auge da carreira. “Uma ressonância confirmou nesta quinta-feira, 19, em Los Angeles, que Klay Thompson sofreu um rompimento no tendão de aquiles direito. Thompson sofreu a lesão em um treino ontem no sul da Califórnia. É esperado que ele perca a temporada 2020/21″, informou o clube em suas redes sociais.

Tricampeão com o Golden State, o atleta não joga desde a sexta partida das finais de 2019, diante do Toronto Raptors. Naquela oportunidade, ele se lesionou durante o confronto, e o time acabou perdendo o título para os canadenses por 4 a 2. Na última temporada, sem ele e também com Curry machucado durante praticamente todo o campeonato, os Warriors fizeram a pior campanha da NBA.

*Com informações do Estadão Conteúdo