Muricy Ramalho coloca São Paulo como favorito para ganhar a Copa do Brasil

Tricampeão pelo Tricolor, o ex-treinador elogiou a equipe comandada por Fernando Diniz; confira

Rubens Chiri/Estadão Conteúdo Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro como treinador do São Paulo



Treinador do São Paulo no tricampeonato do Brasileirão (2006, 2007 e 2008), Muricy Ramalho classificou o Tricolor como o favorito para ganhar a Copa do Brasil 2020. No entendimento do ex-técnico e atual comentarista, o time paulista mereceu eliminar o Flamengo, na última quarta-feira, 18, em confronto válido pelas quartas de final – a equipe comandada por Fernando Diniz venceu a primeira partida por 2 a 1 e a segunda por 3 a 0.

“O São Paulo foi melhor nos dois jogos, nos 180 minutos. Uma equipe muito consciente. Estão muito claras as coisas: um técnico há um ano no clube (Fernando Diniz), com uma ideia de jogo implantada, e outro que está chegando agora, o Rogério Ceni, que não conhece seus jogadores e tem vários desfalques. Então, foi justa a classificação. O São Paulo foi melhor e é candidato ao título da Copa do Brasil, com certeza”, disse Muricy, no “Globo Esporte SP”.

Muricy, inclusive, colocou o Tricolor paulista como o time mais forte entre os quatro semifinalistas – Palmeiras, Grêmio e América-MG também estão vivos na competição. “Sim, pelo futebol que está desempenhando há algum tempo, crescendo pouco a pouco. Com respeito a todos que se classificaram, mas o São Paulo chega forte no momento da decisão. Isso faz com que o São Paulo seja um dos favoritos”, completou.

Classificado para a próxima fase, o São Paulo enfrentará o Grêmio nos dias 23 e 30 de dezembro de 2020 – Palmeiras e América-MG farão o os outros duelos. Os mandos de campo ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).