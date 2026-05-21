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Kyle Busch, piloto bicampeão da Nascar, morre aos 41 anos

Richard Childress Racing tinha anunciado nesta quinta que Busch não disputaria a Charlotte 600, que acontece neste domingo (24), após ser hospitalizado com uma “doença severa”, da qual não deu mais detalhes

  • Por Jovem Pan
  • 21/05/2026 20h49 - Atualizado em 21/05/2026 20h50
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Divulgação/Nascar nascar Kyle Busch, piloto da Nascar, que morreu aos 41 anos

Morreu nesta quinta-feira (21), aos 41 anos, o piloto Kyle Busch. A informação foi confiramada pela Nascar, que divulgou em sua conta nas redes sociais um comunicado, onde chamou o piltoto de “taleto raro”. “A família Nascar está com o coração partido pela perda de Kyle Busch. Futuro integrante do Hall da Fama, Kyle era um talento raro, daqueles que aparecem apenas uma vez por geração.”, escreveu, e relembrou as mais de duas décadas de carreia construida por Busch.

A Richard Childress Racing tinha anunciado nesta quinta que Busch não disputaria a Charlotte 600, que acontece neste domingo (24), após ser hospitalizado com uma “doença severa”, da qual não deu mais detalhes.

A nota da Nascar ressaltou a forte ligação criada entre Busch e os fãs. Segundo a Nascar, ele tinha um espírito competitivo” e o “humor afiado”, atributos que o ajudaram a construir a leal “Rowdy Nation”, grupo de torcedores que acompanhou a carreira do norte-americano ao longo dos anos. “Era feroz, apaixonado, extremamente habilidoso e se importava profundamente com o esporte e com os fãs”, disse a Nascar no comunicado.

“Conquistou títulos no mais alto nível da Nascar e ajudou a desenvolver a próxima geração de pilotos como proprietário na Truck Series.”, acrescenta o comunicado.

Na última etapa da Cup Series que disputou, em Watkins Glen, no último dia 10, Busch pediu por atendimento médico ao fim da corrida pelo rádio. Na ocasião, segundo o repórter da Fox Sports, MIke Joy, ele estava gripado, mas mesmo assim competia e liderava a prova. No domingo passado (17), ele venceu uma etapa da Truck Series em Dover, que foi a 69ª da carreira unindo as três classes da Nascar.

 

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