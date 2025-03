Lando Norris minimiza expectativas da McLaren para início da temporada da F1

Piloto inglês vice-campeão no ano passado, ressaltou que, apesar de uma pré-temporada promissora no Bahrein, isso não garante que a equipe esteja à frente das demais

Lando Norris, que ficou com segundo lugar no campeonato mundial de Fórmula 1 do ano passado, comentou sobre as expectativas em relação à McLaren para o Grande Prêmio da Austrália. Ele ressaltou que, apesar de uma pré-temporada promissora no Bahrein, isso não garante que a equipe esteja à frente das demais. “Tivemos um bom teste no Bahrein, mas de forma alguma acho que somos mais rápidos do que os outros, especialmente na corrida com pouco combustível. Sei que é onde você pode se esconder mais, mas também ouvi muitas coisas sobre o quanto outras pessoas têm se escondido e não mostrado”, afirmou Norris, garantindo que muitas equipes não mostraram tudo nos testes.

“Não achamos que estamos à frente de nenhuma das outras equipes. Acho que estamos em um estágio muito parecido com os outros três principais competidores, Ferrari, Mercedes e Red Bull, e temos que trabalhar duro para garantir que estejamos à frente deles neste fim de semana”, enfatizou.

O piloto alerta, inclusive, que muitas surpresas podem ser apresentadas por outras rivais já em Melbourne. “Acho que vocês ficarão surpresos, só porque sinto que a narrativa está bem em uma direção no momento, o que é bom ouvir tantas pessoas falando sobre nós. Mas acho que do nosso lado e do lado pessoal, não mudou. Será um fim de semana difícil.”

No entanto, Norris não esconde sua ansiedade para começar a temporada em Albert Park. “Estou feliz, animado e relaxado, o que provavelmente é a melhor coisa de todas. Sinto-me calmo, sinto-me pronto. Muitas pessoas interpretariam isso como uma forma de estar confiante. Mas acho que temos um bom carro para começar a temporada.”

