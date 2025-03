Quartas de Final da Liga dos Campeões começam com Arsenal x Real e Bayern x Inter

Primeiras partidas ocorrerão nos dias 8 e 9 de abril, com início às 17 horas, no horário de Brasília, com as voltas marcadas para os dias 15 e 16 de abril

A Uefa revelou a programação das quartas de final da Liga dos Campeões 2024/25, que ocorrerão nos dias 8 e 9 de abril, com início às 17 horas, no horário de Brasília. Os confrontos prometem ser emocionantes, com grandes clubes em disputa pela tão cobiçada taça. No primeiro dia, o Arsenal receberá o Real Madrid no Emirates Stadium, enquanto o Bayern de Munique terá como adversário a Inter de Milão no Allianz Arena. Esses jogos marcam o início da fase eliminatória, onde cada detalhe pode ser decisivo.

No dia seguinte, o Paris Saint-Germain jogará em casa contra o Aston Villa no Parque dos Príncipes, e o Barcelona enfrentará o Borussia Dortmund em seu estádio. As expectativas são altas, já que todos os times buscam avançar para as semifinais. As partidas de volta estão agendadas para os dias 15 e 16 de abril. No dia 15, o Aston Villa receberá o PSG, enquanto o Barcelona jogará em Dortmund. No dia seguinte, será a vez do Real Madrid enfrentar o Arsenal novamente, e a Inter de Milão duelar com o Bayern.

A Uefa também anunciou que o calendário das semifinais será divulgado no dia 17 de abril. A grande final da competição está programada para o dia 31 de maio, que acontecerá na Allianz Arena, em Munique, prometendo um espetáculo para os amantes do futebol.

