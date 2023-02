LeBron James bate recorde de pontos na NBA e se emociona: ‘Tudo parou’

Astro superou o recorde histórico de Kareem Abdul-Jabbar na derrota dos Lakers para o Oklahoma City Thunders

EFE/EPA/ALLISON DINNER LeBron James é o maior pontuador da história da NBA



Considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James se tornou o maior pontuador da NBA de todos os tempos, na madrugada desta quarta-feira, 8, durante a derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunders por 133 a 130. Com mais uma atuação de gala, o astro superou o recorde histórico de Kareem Abdul-Jabbar, de 38.387 pontos na principal liga do mundo. Após a partida, o “Rei” se emocionou e falou do sentimento de alcançar a marca. “Tudo simplesmente parou. Isso me deu a oportunidade de abraçar o momento, olhar em volta e ver minha família, os fãs, meus amigos. Foi muito legal. Provavelmente posso contar em minhas mãos quantas vezes chorei em 20 anos, na felicidade ou na derrota. Então aquele momento foi um deles quando eu meio que chorei um pouco. Foi tipo: ‘Eu não posso acreditar no que está acontecendo'”, disse o jogador de 38 anos, que agora soma 38.390 pontos.

Pivô dos Lakers entre os anos 1970 e 1980, Kareem esteve presente na arena e homenageou LeBron James, passando a bola para o “Rei” segurar. “Poder estar com todas essas pessoas, todos esses ídolos aqui… Por favor, aplaudam de pé o Capitão [Kareem Abdul-Jabbar]. Isso é para minha esposa, meus meninos, minha mãe, todo mundo. Eu não seria eu sem vocês. Para a NBA, para Adam Silver, obrigado. Nunca poderia imaginar nada melhor do que essa noite em um milhão de anos. Obrigado, gente!”, agradeceu.