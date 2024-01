LeBron James brilha e lidera vitória dos Lakers sobre os Clippers na NBA

Basquetebolista foi o cestinha da partida com 25 pontos e levou torcida ao delírio após uma enterrada; líder da competição, Minnesota Timberwolves, tropeçou fora de casa

Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP LeBron James nº 23 do Los Angeles Lakers segura a bola no segundo quarto contra o Los Angeles Clippers na Crypto.com Arena



Em uma partida acirrada, o Los Angeles Lakers, liderada por LeBron James, venceu o Los Angeles Clippers por 106 a 103, na noite de domingo, 8, e voltou a entrar no Top 10 da Conferência Oeste da NBA. Enquanto isso, o líder Minnesota Timberwolves tropeçou fora de casa. LeBron foi o destaque do jogo, sendo o cestinha com 25 pontos, além de oito rebotes e sete assistências. Anthony Davis também teve uma ótima atuação, registrando um “double-double” com 22 pontos e 10 rebotes. Pelos Clippers, Paul George e Ivica Zubac foram os destaques, ambos com 22 pontos. Zubac ainda brilhou com incríveis 19 rebotes. “Jogamos como se precisássemos vencer, como se fosse uma vitória obrigatória. Competimos de todas as formas. Nós apenas temos que construir a partir disso. Sabemos o que temos no vestiário. Sabemos o que é preciso para vencer e mostramos isso esta noite”, comentou Davis.m Com a campanha irregular, os Lakers ocupam agora a 10ª posição da tabela do Oeste, com 18 vitórias e 19 derrotas. Já os Clippers estão em uma situação mais confortável, ocupando o quarto lugar, com 22 vitórias e 13 derrotas. Enquanto isso, dois times à frente dos Clippers tiveram destinos opostos no domingo.

O líder da tabela, Minnesota Timberwolves, foi surpreendido pelo Dallas Mavericks, perdendo por 115 a 108. Kyrie Irving e Luka Doncic comandaram a vitória dos Mavericks, com 35 e 34 pontos, respectivamente. Anthony Edwards foi o cestinha dos Timberwolves, com 36 pontos e 10 rebotes. Ele contou com o apoio de Karl-Anthony Towns, que marcou 24 pontos. No entanto, a dupla não conseguiu conter o ímpeto dos Mavericks. Apesar das 10 derrotas, os Timberwolves continuam na liderança do Oeste, com a segunda melhor campanha do campeonato até agora. Os Mavericks estão em sexto lugar, com 22 vitórias e 15 derrotas.