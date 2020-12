LeBron James renova com o Los Angeles Lakers por R$ 445 milhões

Com a prorrogação no contrato, o astro completará, no mínimo, 20 temporadas na NBA

Erik Lesses/EFE LeBron James com o troféu de MVP das finais da NBA



O astro LeBron James acertou nesta quarta-feira, 2, uma prorrogação contratual com o Los Angeles Lakers por mais duas temporadas. Com o novo acordo, a estrela quatro vezes campeã da NBA vai receber uma bolada, cerca de 85 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 445 milhões ao longo do fim do novo acordo. A negociação foi confirmada pelo empresário do atleta, Rich Paul, em informação publicada pela emissora “ESPN”, dos Estados Unidos.

Em 2018, LeBron James assinou um contrato válido por quatro temporadas com os Lakers para receber cerca de R$ 806 milhões. Ele, no entanto, tinha a oportunidade de tornar-se um agente livre na temporada 2021-22, o que não vai acontecer. Caso cumpra o prazo desta prorrogação, LeBron vai completar pelo menos 20 temporadas na NBA. Até aqui, são 17, com passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. O astro soma quatro conquistas, sendo eleito quatro vezes MVP da temporada (2009, 2010, 2012, 2013) e quatro vezes MVP das finais (2012, 2013, 2016, 2020).

O Los Angeles Lakers é o atual campeão. A franquia californiana superou o Miami Heat na decisão. As finais, assim como os playoffs e parte da temporada regular, foram disputadas em um enorme complexo da Disney em Orlando, na Flórida, na “bolha” montada pela liga por causa do novo coronavírus. O astro de 35 anos teve papel determinante na conquista. LeBron registrou médias de 25,3 pontos, 10,2 assistências e 7,8 rebotes na temporada regular. Nos playoffs, o jogador melhorou os números, encerrando com 27,6 pontos, 10,8 rebotes e 8,8 assistências.

*Com informações do Estadão Conteúdo