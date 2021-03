LeBron James vira sócio proprietário do Red Sox e se torna primeiro negro no cargo

Jogador disse estar muito feliz com o novo negócio e quer servir de esperança e inspiração para a comunidade negra acreditar que pode estar em uma posição de destaque

Reprodução/Twitter LeBron James quebrou barreiras ao se tornar sócio proprietário do Boston Red Sox



O astro do basquete norte-americano, LeBron James, ingressou no Fenway Sports Group nesta terça-feira, 16, e se tornou sócio proprietário do time de beisebol, Boston Red Sox. Junto com seu amigo Maverick Carter, os dois são os primeiro sócios negros da história do clube. O pioneirismo empolga o jogador, que vê como uma inspiração para a comunidade negra do país. “Eu acho que para mim e para meu parceiro, Maverick, sermos os primeiros dois homens negros a fazer parte desse grupo de propriedade na história dessa franquia é muito legal”, disse James após o LA Lakers derrotar os Timberwolves na NBA terça à noite. “Isso dá a mim e às pessoas que se parecem comigo esperança e inspiração de que também podem estar em uma posição como essa, de que isso pode ser feito”, e acrescentou. “Isso também dá aos meus filhos na I Promise School cada vez mais inspiração”.

Apesar de ser torcedor declarado do New York Yankees, rival do Red Sox, LeBron disse ter optado pela equipe vermelha por ser uma ‘franquia histórica’. “Sabemos a história dos campeonatos da World Series que eles trouxeram para Boston e os jogadores que passaram por lá e o legado que eles têm naquela área”, disse. De acordo com a Forbes, os Sox são a terceira franquia mais valiosa da MLB (atrás dos Yankes e Dodgers), avaliados em US $ 3,3 bilhões (R$ 18,43 bilhões, na cotação atual).

Negócios na NBA?

Além de entrar para o hall de sócios proprietários do beisebol, o jogador do Lakers também pretende adquirir uma franquia do basquete. “Meu objetivo é possuir uma franquia da NBA, e isso acontecerá mais cedo ou mais tarde”, declarou aos repórteres nesta terça-feira. LeBron também tem parte das ações do Liverpool, time de futebol da Inglaterra, e acredita que tem muito terreno pela frente. “Tenho muito a oferecer ao jogo. Sei o que é preciso para vencer neste nível. Conheço talento. Também sei como administrar um negócio”, finalizou.