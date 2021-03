Flavio Prado ‘revive’ Mundial e provoca Asmar: ‘O Flamengo é minúsculo perto do Liverpool’

Os comentaristas do Grupo Jovem Pan protagonizaram um acalorado debate no ‘Esporte em Discussão’ ao relembrar o vice do Rubro-Negro no Mundial de Clubes de 2019; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/ALI HAIDER Flavio Prado e Thiago Asmar bateram boca ao comentar a final do Mundial de 2019



O vice-campeonato do Flamengo para o Liverpool no Mundial de Clubes de 2019, realizado no Catar, foi tema de um forte debate no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, na tarde desta quarta-feira, 17. Isso porque o comentarista Flavio Prado “ressuscitou” o assunto ao falar que o Rubro-Negro não conseguiu fazer frente aos “Reds”, em jogo que terminou com vitória dos ingleses por 1 a 0, na prorrogação. Thiago Asmar, por sua vez, descordou com veemência e classificou o time carioca de 2019 como o melhor do século XXI dentro do futebol brasileiro.

“O Liverpool teve 9 chances contra apenas 1 do Flamengo naquele jogo. Não foi de igual para igual! O Flamengo jogou o máximo, enquanto a equipe inglesa estava na dela, sem se esforçar. Foi um ‘campeonatinho’ que eles nem gostariam de jogar. Eles queriam jogar a Copa da Inglaterra, eles foram obrigados a viajar ao Catar. Às vezes, o pequeno até ganha do grande. Até porque, perto do Liverpool, o Flamengo é pequeno, é minúsculo. Qualquer time brasileiro é pequeno perto do Liverpool”, disse Flavio Prado, cutucando o colega de bancada.

“O que é isso? Flamengo x Liverpool foi um jogo bom, sim, e de igual para igual. Não foi um jogo fácil para o time inglês. Eu estava no estádio e vi que o Liverpool não estava jogando devagar, não. Eles jogaram a vida! O Roberto Firmino estava louco para ganhar aquela partida. O jogo foi decidido na prorrogação, e você está dizendo que foi fácil? O Flamengo é gigante e jogou de igual para igual. Na minha opinião, aquele time foi o melhor brasileiro do século XXI”, retrucou Asmar.

