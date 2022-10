Leclerc supera Hamilton e conquista pole em Singapura; Verstappen largará em 8º

Piloto da Ferrari aproveitou pista molhada e fez a nona pole position do ano; rival da Red Bull deixou o treino frustrado

Reprodução/Twitter @scuderiaFerrari Piloto da Ferrari superou Hamilton e Pérez para conquistar pole em SIngapura



O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, superou os rivais e conquistou a pole-position do GP de Singapura de Fórmula 1. A disputa contrariou as previsões da sexta-feira, 30, que previam uma classificação tranquila para a equipe italiana. Depois de um Q1 e Q2 acirrados, Leclerc chegou ao Q3 precisando bater o tempo e Lewis Hamilton, que surpreendeu os rivais e vinha garantindo a primeira posição. Nos últimos minutos, Leclerc fez uma volta praticamente perfeita, fechando com o tempo de 1m49s412. O monegasco ainda foi ameaçado por Sergio Pérez, da Red Bull, que ficou apenas 0s022 atrás do piloto da Ferrari. Hamilton ficou em terceiro, largando na segunda fila, enquanto seu companheiro, George Russell, foi eliminado no Q2. Atual campeão e líder do campeonato, Max Verstappen deixou o circuito frustrado, depois de não ter combustível para completar sua última volta e fechou a qualificação na oitava posição. Essa foi a 18ª pole da carreira de Leclerc, que tenta adiar o bicampeonato de Verstappen e diminuir a diferença para o holandês.