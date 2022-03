Leclerc supera Verstappen e faz pole no GP do Bahrein; Hamilton larga em quinto

Ferrari terá dois pilotos entre os três primeiros do grid; corrida será as 12h com transmissão da Band

Reprodução/ Twitter @F1 Leclerc não era pole position há nove meses, desde o GP do Azerbaijão, em 2021



A Ferrari mostrou força nos primeiros treinos classificatórios da temporada e terá dois pilotos entre os três primeiros no grid de largada do GP do Bahrein, etapa de estreia da Fórmula 1 em 2022, neste domingo, 20. O monegasco Charles Leclerc fez a melhor volta do Q3 neste sábado, 19, e ficou com a pole position, enquanto o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro, terminou em terceiro. Os dois estão separados pelo atual campeão Max Verstappen, dono da segunda posição. Atrás do holandês, veio o outro nome da Red Bull: Sergio Perez. Abaixo dele aparece o heptacampeão Lewis Hamilton, que vai largar em quinto lugar, seguido pelo seu ex-parceiro de Mercedes, Valtteri Bottas, agora da Alfa Romeo, em sexto. Kevin Magnussen, de volta à Haas, Fernando Alonso, George Russell e Pierre Gasly completam o top 10.

A última vez que o Leclerc conseguiu largar do primeiro lugar foi há nove meses, no GP do Azerbaijão de 2021. Ele chegou em quarto lugar. O Q1 já foi marcado por um ótimo desempenho da Ferrari, que terminou a disputa com Leclerc como dono do melhor tempo, seguido pelo companheiro Carlos Sainz. Verstappen foi o terceiro e Hamilton ficou em quarto, enquanto Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Nicholas Latifi foram os eliminados. Quem também não avançou foi Nico Hulkenberg, substituto do tetracampeão Sebastian Vettel, diagnosticado com Covid-19, na Aston Martin. No Q2, a Ferrari foi bem de novo, dessa vez com Sainz terminando com a segunda melhor volta e Leclerc com a terceira.

Um dos destaques do Q2 foi Kevin Magnussen ter avançado à classificatória final. Escolhido para assumir a vaga do russo Nikita Mazepin, retirado da Haas por causa das sanções contra a Rússia, o piloto dinamarquês colocou a equipe de volta no Q3 após três anos. A última vez havia sido em 2019, no GP do Brasil. O duelo entre Ferrari e Red Bull desenhado na etapa anterior também ditou o ritmo do Q3, que chegou a ter uma disputa direta entre os dois pilotos da escuderia italiana. Sainz estava muito perto de confirmar a pole, com o tempo de 1min30s687, mas Leclerc acelerou nos segundos finais e assumiu a primeira posição, com 1min30s558. Verstappen diminuiu para 1min30s681 e ficou em segundo. O Grande Prêmio do Bahrein, que definirá o primeiro pódio da temporada, está marcado para 12h (horário de Brasília) deste domingo e será transmitido pela TV Bandeirantes.

Veja a classificação do grid:

1ª – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min30s558

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min30s681

3º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min30s687

4º – Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min30s921

5º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min31s238

6º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – 1min31s560

7º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min31s808

8º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min32s195

9º – George Russel (ING/Mercedes) – 1min32s216

10º – Pierre Gasly (FRAN/AlphaTauri) – 1min32s338

————————————————————

11º – Esteban Ocon (FRA/Apline) – 1min31s782

12º – Mick Schumacher (SUI/Haas) – 1min31s998

13º – Lando Norris (ING/McLaren) – 1min32s008

14º – Alexander Albon (TAI/Williams) – 1min32s664

15º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) – 1min33s543

————————————————————-

16º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min33s750

18º – Nico Hulkenberg (ALE/Aston Martin) – 1min32s777

18º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min32s945

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min33s032

20º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min33s634

*Com informações do Estadão Conteúdo