Lenda do atletismo, Usain Bolt será homenageado com estátua na Jamaica

A obra será erguida antes de dezembro na Praça de Água de Falmouth, perto do centro da cidade

Agência EFE Bolt ganhará uma estátua na Jamaica



O ex-velocista jamaicano Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico, será homenageado com uma estátua pela cidade de Falmouth, segundo informaram fontes do governo local. A ministra de Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte da Jamaica, Olivia Grange, explicou ao jornal “Jamaica Observer” que a estátua será erguida antes de dezembro na Praça de Água de Falmouth, perto do centro da cidade. Falmouth é a principal cidade e a capital da paróquia (divisão territorial da Jamaica) de Trelawny, no condado de Cornwall. Bolt nasceu em Sherwood Content, uma pequena cidade meia hora ao sul de Falmouth. “Quando mencionamos Trelawny hoje, rapidamente pensamos em nosso honorável Usain Bolt, que foi aclamado desde o silencioso distrito de Sherwood Content e posicionou a Jamaica no palco mundial de uma forma ou de outra”, comentou Grange. Bolt se aposentou das pistas no Mundial de 2017.

Grange, por sua vez, mencionou que Tova Hamilton, nova integrante do Parlamento, “deve estar muito contente porque isto é um presente para seus eleitores e para a paróquia de Trelawny”. Além disso, Grange agradeceu ao prefeito de Falmouth, C. Junior Gager, “por todo o trabalho para que isso acontecesse”. A cidade de Falmouth também dará a uma escola o nome de Veronica Campbell-Brown, uma nativa de Trelawny, em homenagem à velocista campeã olímpica jamaicana. Bolt e Campbell-Brown são considerados os melhores atletas da história do país.

*Com informações da Agência EFE