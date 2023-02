Lenda do surfe, Kelly Slater foca em Paris-2024: ‘Se eu for às Olimpíadas, me aposento’

Onze vezes campeão mundial, o surfista de 51 anos disse que vai tentar representar os Estados Unidos nos próximos Jogos Olímpicos

FERNANDO RIBEIRO/AE/AE Kelly Slater é considerado o melhor surfista de todos os tempos



Considerado o melhor surfista de todos os tempos, Kelly Slater afirmou nesta quinta-feira, 23, que pretende disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024. De acordo com o 11 vezes campeão mundial, a ideia é representar os Estados Unidos no principal evento esportivo e, posteriormente, deixar o surfe profissional. “Se eu for para as Olimpíadas, eu me aposento nas Olimpíadas”, declarou a lenda de 51 anos, em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”. “O processo de classificação vai ser difícil, mas se eu conseguir entrar nas Olimpíadas, o local do evento é uma onda que realmente traz à tona meus pontos fortes. Então, se eu chegar lá, acho que tenho uma chance muito boa de medalha. A parte mais difícil realmente será chegar lá, para ser honesto”, completou o estadunidense, que ameaçou a anunciar aposentadoria em 2018, mas desistiu na sequência. Na temporada passada da WSL, o norte-americano mostrou boa forma e venceu a cobiçada etapa de Pipeline, no Havaí. Já na Tóquio-2020, ele ficou como reserva dos EUA. Paris-2024 terá 48 surfistas (24 homens e 24 mulheres), com 10 vagas garantidas para os melhores do ranking da WSL. Os Jogos Mundiais da ISA (Associação Internacional de Surfe) darão acesso ao restante das vagas.