Lewis Hamilton conquista a 100ª pole da carreira e larga na frente no GP da Espanha

Inglês crava 1m16s74, aumenta o seu recorde e larga na primeira posição no grid do GP da Espanha; Verstappen fez o segundo melhor tempo

Gabriel Bouys/EFE O inglês Lewis Hamilton segura um troféu comemorativo pelas 100 poles na carreira



Recordista de pole positions na Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou neste sábado, 8, a centésima de sua vitoriosa carreira. O atual campeão da Fórmula 1 cravou 1m16s74 e largará na primeira fila do GP da Espanha, ao lado do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Além dos dois primeiros colocados do grid, o treino classificatório teve como destaque a Ferrari. Os dois pilotos da escuderia italiana, Charles Leclerc e Carlos Sainz, largarão, respectivamente, da terceira e da sexta posição. A terceira prova da temporada começará às 10h (de Brasília) e terá transmissão da Band.

Após conseguir o feito histórico, Hamilton usou seu Twitter para celebrar. “Cem poles! Não consigo nem começar a descrever como é isso. Não posso agradecer à equipe e a todos na fábrica o suficiente por tudo o que fizeram para nos ajudar a garantir esse marco incrível. Sinto-me muito humilde e muito grato. Parece que é minha primeira vitória de novo”, disse o piloto da Mercedes. Além de pole positions, Hamilton é recordista de títulos (sete, ao lado de Michael Schumacher), vitórias (97), pontos (3 847), volta lideradas (5112) e pódios (168).

Confira o grid de largada do GP da Espanha: