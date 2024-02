Lewis Hamilton faz o melhor tempo no primeiro dia de treino para o GP do Bahrein de Fórmula 1

Primeira corrida da temporada será realizada no sábado; programação do fim de semana foi antecipada devido ao Ramadã

A Mercedes dominou o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, confirmando a expectativa de um desempenho superior ao campeonato anterior. O britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido, com a melhor volta em 1min30s374, superando o tempo de Daniel Ricciardo, da Red Bull, no primeiro treino. George Russell, companheiro de Hamilton, ficou em segundo lugar, seguido por Fernando Alonso, da Aston Martin. Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bul. A programação do fim de semana foi antecipada devido ao Ramadã, mês sagrado muçulmano, com a corrida marcada para o sábado, 2. A terceira sessão de treinos será na sexta-feira de manhã, seguida pelo treino classificatório à tarde. A corrida será realizada ao meio-dia do sábado.

