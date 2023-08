Los Angeles Lakers anuncia estátua em homenagem a Kobe Bryant para 2024

Lenda do basquete, que morreu em um trágico acidente de helicóptero, será o sétimo jogador prestigiado com um momento pelo clube

Jorge Cruz/EFE Kobe Bryant foi um dos maiores esportistas da história



O Los Angeles Lakers anunciou que colocará em frente à Crypto.com Arena, local em que manda seus jogos, uma estátua de Kobe Bryant, lenda do basquete que morreu em um trágico acidente de helicóptero, em janeiro de 2020. Em comunicado divulgado em parceria com Vanessa Bryant, viúva do jogador, foi informado que o monumento ficará pronto em 8 fevereiro de 2024, data que remete aos números 8 e 24, utilizados por Kobe ao longo da carreira. “Kobe jogou nos Lakers durante os 20 anos. Desde que ele chegou à cidade, ele se sentiu em casa. No meu nome, no das minhas filhas, e em nome dos Lakers, tenho a honra de anunciar que iremos revelar, bem no centro de Los Angeles, em frente do lugar conhecido como “a casa que Kobe Construiu”, uma estátua para que seu legado seja celebrado para sempre”, afirmou Vanessa.

Kobe Bryant, desta forma, será o sétimo jogador a ganhar uma estátua do Los Angeles Lakers. Antes dele, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin “Magic” Johnson, Jerry West e Chick Hearn também foram homenageados com as obras. Considerado um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos, o ala-armador foi escolhido na 13ª escolha do Draft de 1996 pelo Charlotte Hornets, mas foi trocado imediatamente para os Lakers. Com o time da Califórnia, o atleta conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010).