Luisa Stefani avança às quartas de duplas em Indian Wells

Jimmie 48 Photography/WTA / Esporte News Mundo Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski



O tênis brasileiro continua fazendo bonito em Indian Wells. Campeãs no WTA 1000 de Dubai, Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski ganharam mais uma vez no badalado torneio dos Estados Unidos e já estão nas quartas de final.

Cabeças de chave 2, brasileira e canadense superaram a parceria formada por Ingrid Neel, da Letônia, e Peyton Stearns, dos Estados Unidos, em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2 após somente 64 minutos de jogo, chegando a sete triunfos seguidos.

O desafio agora é mais complicado. Pela frente a dupla sétima favorita em Indian Wells, formada pela norte-americana Nicole Melichar-Martinez e o espanhola Cristina Bucsa nesta terça-feira à noite.

“Ótima vitória, jogo mais limpo, conseguimos uma quebra no início de cada set. Sacamos muito bem, porcentagem alta de primeiro saque, isso foi a chave do jogo. Feliz de terminar em dois sets. Mais uma rodada noturna nesta terça-feira, vamos para cima”, comemorou Stefani.

SABALENKA SUPERA A EXPERIENTE OSAKA

Em busca do inédito título de Indian Wells, a líder do ranking, Aryna Sabalenka, continua dando show nos Estados Unidos. Nesta terça, a belarussa encarou a experiente japonesa Naomi Osaka e não tomou conhecimento, vencendo por 6/2 e 6/4 para se garantir nas quartas de final.

Destaque, também, para a terceira favorita, Elena Rybakina, que passou pela ucraniana Marta Kostyuk em sets diretos. A casaque avançou com duplo 6/4 e desafia a britânica Sonay Kartal nesta quarta-feira.