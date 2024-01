Luka Doncic faz história ao marcar 73 pontos em jogo da NBA

Jogador do Dallas Mavericks brilhou na vitória sobre o Atlanta Hawks e se tornou o terceiro maior pontuador em um só jogo, atrás apenas de Wilt Chamberlain e Kobe Bryant

Scott Cunningham/ NBAE/Getty Images Luka Doncic, do Dallas Mavericks, durante o histórico jogo contra o Dallas Mavericks



Luka Doncic fez história na NBA ao marcar incríveis 73 pontos na vitória dos Dallas Mavericks sobre o Atlanta Hawks por 148 a 143. Com essa atuação brilhante, ele se tornou o quarto maior pontuador individual na história da liga, ficando atrás apenas de Wilt Chamberlain (100 e 78 pontos) e Kobe Bryant (81 pontos). Anteriormente, Bryant havia sido o último a realizar uma performance semelhante, em 2016, quando marcou 81 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Toronto Raptors por 122 a 104.

Doncic, conhecido como Luka Magic, jogando com a camisa 77, ainda contribuiu com dez rebotes e sete assistências, ficando próximo de um triple-double (dois dígitos em três das principais estatísticas do basquete: pontos, assistências, rebotes, tocos e roubos de bola). Curiosamente, em 2017, ele foi draftado pelos Hawks, mas acabou sendo trocado por Trae Young. Sete anos depois, retornou a Atlanta para fazer história. Após o jogo, Doncic comentou sobre o carinho da torcida e a troca entre as equipes, destacando que foi benéfica para ambos os lados. Com essa vitória, os Mavericks mantêm o oitavo lugar na Conferência Oeste, enquanto os Hawks ocupam o décimo lugar na Conferência Leste.



*Com informações do Estadão Conteúdo