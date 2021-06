Luka Doncic marca 46 pontos, mas não evita eliminação dos Mavericks na NBA

A NBA viu mais uma noite de gala do armador Luka Doncic. O esloveno marcou 46 pontos, deu 14 assistências e pegou sete rebotes em 45 minutos em quadra na sétima partida dos playoffs contra o Los Angeles Clippers, mas não conseguiu evitar a derrota do Dallas Mavericks por 126 a 111 e a eliminação da temporada. Doncic foi o maior pontuador do jogo. Do outro lado, Kawhi Leonard apareceu de novo e marcou 28 pontos, deu nove assistências e pegou dez rebotes, sendo o maior pontuador de sua equipe. A vitória na série de 4 a 3 leva os Clippers para a semifinal da Conferência Leste contra o Utah Jazz. O primeiro jogo será no dia 8 de junho, quarta-feira. Na outra chave, Denver Nuggets e Phoenix Suns começam sua caminhada nesta segunda-feira. Os vencedores dos duelos decidem o título da Conferência.

29 for Luka.. the MOST Game 7 first-half points over the last 25 seasons! #ThatsGame

WIN or GO HOME GAME 7 on ABC pic.twitter.com/YYQ6ZM5CJH

— NBA (@NBA) June 6, 2021