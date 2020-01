Luto! NBA expressa ‘profunda dor’ por morte de Kobe Bryant

Reprodução/Twitter/NBA Kobe Bryant foi um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos



O comissário da NBA, Adam Silver, divulgou um comunicado da entidade no qual expressa a “profunda dor” do basquete profissional e do esporte em geral pela morte de Kobe Bryant, que faleceu junto com a filha Gianna e os outros ocupantes de um helicóptero que caiu neste domingo (26) na Califórnia.

“A família da NBA está devastada pelo trágico falecimento de Kobe Bryant e sua filha, Gianna. Durante 20 temporadas, Kobe nos mostrou o que é possível quando um talento notável é combinado com uma devoção absoluta à vitória. Ele foi um dos jogadores mais extraordinários da história do nosso esporte, com conquistas lendárias: cinco títulos da NBA, um prêmio MVP, 18 All-Star Games e duas medalhas de ouro olímpicas”, disse Silver.

De acordo com o comissário, Kobe “será lembrado por inspirar as pessoas ao redor do mundo a pegar uma bola de basquete e competir com o melhor de suas habilidades”.

“Ele foi generoso com a sabedoria que ganhou e viu como sua missão compartilhá-la com as futuras gerações de jogadores, encantando-se especialmente em passar seu amor pelo jogo para Gianna”, disse o comissário da NBA.

O acidente ocorreu nesta manhã, em uma área remota da pequena cidade de Calabasas, localizada cerca de 50 quilômetros a noroeste de Los Angeles. Ninguém sobreviveu à queda da aeronave.

De acordo com a lista de passageiros e tripulação, nove pessoas estavam viajando no helicóptero, que pertencia a Kobe, disse o xerife do condado de Los Angeles, Alex Villanueva, em entrevista coletiva.

“Enviamos as nossas sinceras condolências à esposa, Vanessa, e à família, à organização dos Lakers e a todo o mundo esportivo”, concluiu Silver.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020

*Com informações da EFE