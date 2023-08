Matemático prevê pontuação para times não serem rebaixados e fala em ‘briga de foice’ entre Santos, Bahia e Goiás

Especialista afirmou que a ‘nota de corte’ ficará entre 47 e 46 pontos; Botafogo tem 90% de chances de título

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Bahia estão brigando contra o rebaixamento no Brasileirão 2023



Os times que disputam o Campeonato Brasileiro 2023 vão precisar somar muitos pontos para não passar sufoco na luta contra o rebaixamento. Essa, ao menos, é a previsão do matemático Tristão Garcia, conhecido por coletar dados estatísticos do futebol nacional. Em entrevista ao site da Jovem Pan, o especialista afirmou que a “nota de corte” para não disputar a Série B no ano que vem ficará entre 47 e 46 pontos. “O que a matemática mostra neste momento, considerando todas as variações, é a margem ficando entre 46 ou 47 pontos. Até pode cair um pouco. Aliás, provavelmente cairá, mas olha os times que estão na parte de baixo… Eu assino em baixo que, com 47 pontos, não cai. Mas eu aposto nos 46 pontos. Para baixo disso, eu já não aposto. Vai ser uma luta dramática”, explicou.

Atualmente, o Santos abre a zona da degola com 21 pontos, seguido de Vasco (16), Coritiba (14) e América-MG (10). Para Tristão Garcia, a queda do Coelho é praticamente inevitável, enquanto o Coxa Branca e o Cruzmaltino vão precisar de campanhas impressionantes no segundo turno. Ainda de acordo com o matemático, o Peixe fará uma “briga de foice” com Bahia (21) e Goiás (23). “O América-MG está morto, não vai recuperar isso… A menos que aconteça algo nunca visto. O Coritiba também está bem ameaçado e precisa fazer uma campanha de G6. O Vasco deu uma reagida, mas também está bem ameaçado… Vai precisar de 30 ou 31 pontos. A vantagem é que o time carioca tem um jogo a menos e está melhorando. Já Santos, Bahia e Goiás vão fazer uma briga de foice. Ali não dá para saber. É uma luta entre eles”, declarou.

De acordo com o matemático, apesar de toda preocupação do Corinthians com uma queda, a possibilidade é pequena. Mesmo com a distância do pelotão da frente, o Timão aparece com a mesma chance de ser rebaixado que o São Paulo. “O Corinthians tem jogo a menos, em casa e contra o Grêmio, que cai de rendimento como visitante. O Corinthians, como mandante, costuma pontuar. Está mais tranquilo”, comentou o especialista. Desta forma, restando 18 rodadas para o fim do Brasileirão, o América-MG tem 96% de chances de ser rebaixado. Coritiba (88%), Vasco (69%), Santos (49%) e Bahia (31%) também estão bem ameaçados. Os outros times que aparecem na sequência são Goiás (19%), Internacional (16%), Cruzeiro (14%), Corinthians (5%), São Paulo (5%), Atlético-MG (4%), Cuiabá (2%) e Fortaleza (2%). Veja abaixo.

Já a briga pelo título do Brasileirão não promete ter muita emoção. Líder disparado, o Botafogo tem 11 pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. No entendimento do especialista, o Glorioso possui uma “gordura” muito grande e não dá indícios de queda. Nas contas de Tristão, o time de Bruno Lage precisa de apenas mais 28 pontos em 18 rodadas para faturar o tricampeonato. Ao todo, os botafoguenses somam 90% de chance de erguer a taça. “Em casa, o Botafogo tem média de três pontos por jogo. Ganha todas em casa! É impressionante. Como visitante, o aproveitamento é de 60%, acima do que precisa para ser campeão. A conta é: com 76 pontos, o clube é campeão. Eu chamo de ‘Lei de Tristão’ porque não existia esse dado”, comentou. “Os concorrentes não têm o que fazer. O Palmeiras não pode fazer uma loucura e arriscar jogadores sendo candidato ao título da Libertadores. O Palmeiras teria que fazer uma campanha muito boa para quebrar a ‘Lei de Tristão’. Já o Flamengo está na história do potencial. Não deve chegar também”, analisou.