O piloto holandês, que largou na pole position e liderou as 62 voltas da corrida, recebeu a bandeirada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato

Max Verstappen vence GP de Singapura de F1 pela primeira vez

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira neste domingo (11), encerrando um fim de semana de domínio absoluto no circuito de rua de Marina Bay.

Verstappen, que largou na pole position e liderou as 62 voltas da corrida, recebeu a bandeirada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e cada vez mais próximo do título.

“Levou um tempo, mas acho que esta corrida foi muito boa”, declarou ‘Mad Max’. “Tínhamos ritmo quando precisávamos com os pneus macios e médios, então, é claro, estou muito feliz por vencer aqui”.

Com pole position e primeiro lugar tanto na corrida sprint quanto no Grande Prêmio, Verstappen conquistou sua segunda vitória da temporada, uma semana depois de vencer o GP do Bahrein, disputado na Malásia por conta da guerra no Oriente Médio.

– Antonelli perto do título –

Ao chegar em terceiro em Singapura, Antonelli poderá se sagrar matematicamente campeão mundial no GP dos Estados Unidos, que será disputado no dia 25 de outubro em Austin, no Texas.

O prodígio italiano de 20 anos conta com 340 pontos na classificação, 102 a mais que seu companheiro de Mercedes, o britânico George Russell, vice-líder do campeonato.

Se a vantagem sobre Russel for de pelo menos 125 pontos após o GP dos EUA, Antonelli será o campeão mais jovem da história da F1.

O atual campeão, o britânico Lando Norris, terminou à frente de seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, e de seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) foi o sétimo, com o alemão Nico Hülkenberg (Audi) em oitavo, George Russell em nono e o francês Isack Hadjar (Red Bull) completando o Top 10.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 14º, abandonou a prova na oitava volta devido a um problema no câmbio quando vinha na 17ª posição.

Após três fins de semana consecutivos de F1 na Ásia (Azerbaijão, Malásia e Singapura), o campeonato terá duas semanas de descanso antes de seguir para mais três fins de semana consecutivos no continente americano: Austin, México e Brasil.

Resultado do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h42:08.693

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +7.335

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +24.573

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +0.506

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +49.644

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +53.188

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1:21.666

8. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +1:23.386

9. George Russell (GBR/Mercedes) +1:24.677

10. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1:30.862

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1 volta

14. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta

15. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +2 voltas

18. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +3 voltas

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +3 voltas

Volta mais rápida da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:45.457 na 20ª volta (velocidade média: 201,102 km/h)

Abandonos: