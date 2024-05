Max Verstappen vence no GP de Miami a sua nona corrida sprint na Fórmula 1

Max Verstappen conquistou neste sábado (4) sua nona vitória de corrida sprint na Fórmula 1, vencendo a etapa do Grande Prêmio de Miami com facilidade. O holandês, favorito ao tetracampeonato, foi seguido por Charles Leclerc e Sérgio Pérez, com destaque para Daniel Ricciardo em quarto lugar. Com mais essa vitória, Verstappen amplia sua liderança no campeonato de pilotos, somando agora 118 pontos. Seu companheiro de equipe na Red Bull, Pérez, é o segundo, com 91, enquanto Leclerc tem 83, e Sainz, 73. “Eu não tive uma boa largada, mas depois foi bom. Consegui aumentar o espaço devagar. Não foi perfeito, mas vamos ajustar o carro para a corrida. Acredito que vamos estar melhores. Estou feliz de vencer a sprint”, disse o atual campeão mundial.

A corrida começou movimentada, com Leclerc largando bem e pressionando Verstappen, que conseguiu se manter na liderança. Ricciardo se beneficiou de um erro de Pérez e assumiu o terceiro lugar. O safety car foi acionado na primeira volta após uma batida envolvendo vários carros, incluindo os da Aston Martin, a McLaren de Norris, que abandonou, e a Mercedes de Lewis Hamilton. Todos os pilotos foram para os boxes. Na relargada, Verstappen manteve o controle e não foi mais ameaçado. Pérez ultrapassou Ricciardo, mas não conseguiu pressionar Leclerc, terminando em terceiro. Sainz teve uma corrida discreta, terminando em quinto, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Nico Hülkenberg, da Haas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A briga pela oitava posição foi intensa, com Hamilton sendo ultrapassado por Yuki Tsunoda, mas conseguindo recuperar a posição na última volta, embora tenha recebido uma punição e terminado em 16º. Magnussen foi o último, com Tsunoda em oitavo. Neste sábado, ainda haverá, a partir das 17h (de Brasília), a formação do grid de largada para o Grande Prêmio de Miami. A corrida está marcada para este domingo (5), no mesmo horário.

*Com informações do Estadão Conteúdo