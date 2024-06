Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

Com essa vitória, ele se consolidou como líder do campeonato, com 194 pontos, seguido por Leclerc, Norris, Sainz Jr. e Sergio Perez

Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Vencedor da corrida Max Verstappen da Holanda e a Oracle Red Bull Racing comemoram no parque fechado durante o Grande Prêmio de F1 do Canadá no Circuito Gilles



Max Verstappen conquistou a vitória no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 após uma corrida emocionante. O piloto da Red Bull largou em segundo lugar, atrás de George Russell, mas conseguiu ultrapassá-lo durante a corrida. Lando Norris, da McLaren, também teve um desempenho impressionante e terminou em segundo lugar, enquanto Russell ficou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio na temporada. Por outro lado, as equipes da Ferrari e Williams tiveram um dia difícil, saindo zeradas da corrida. Charles Leclerc viu Verstappen aumentar sua vantagem no campeonato, enquanto Carlos Sainz, da Ferrari, e a dupla da Williams, Alexander Albon e Logan Sargeant, abandonaram a prova. Com essa vitória, Verstappen se consolida como líder do campeonato, com 194 pontos, seguido por Leclerc, Norris, Sainz Jr. e Sergio Perez.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A corrida foi marcada por condições climáticas adversas, com chuva forte durante todo o período da prova, o que exigiu habilidade e estratégia dos pilotos. Durante a corrida, houve momentos de tensão e ultrapassagens emocionantes, com destaque para a disputa entre Verstappen, Russell e Norris. O Safety Car entrou na pista após um acidente de Logan Sargeant, proporcionando uma reviravolta na corrida e mudando as estratégias das equipes em relação aos pneus. No final, Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguido por Norris e Russell. A classificação final do GP do Canadá mostrou a competitividade da temporada, com diferentes equipes e pilotos lutando por posições no pódio. A próxima etapa promete mais emoções e desafios para os competidores da Fórmula 1.

*Reportagem produzida com auxílio de IA