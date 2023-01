Medalhista olímpica, tenista brasileira Luisa Stefani vence WTA 500 de Adelaide

Tenista conquistou o torneio de duplas ao lado da americana Taylor Townsend por 2 sets a 0; resultado fará a atleta ir da 47ª para a 34ª posição do ranking da WTA

A medalhista brasileira Luisa Stefani se sagrou campeã de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A tenista disputou o torneio ao lado da americana Taylor Townsend e venceu a final por 2 sets a 0 contra a dupla formada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova e pela cazaque Elena Rybakina. O jogo teve parciais de 7/5 e 7/6. Apesar do placar de 2 sets a 0, o jogo não foi fácil para a dupla campeã. Pavlyuchenkova e Rybakina saíram na frente no primeiro set. Entretanto, aos poucos, a Stefani e Townsend tomaram à frente e dominaram a partida, mesmo com equilíbrio ao longo do segundo set. Esse foi o sexto troféu de Stefani no circuito, sendo o primeiro título da brasileira. Com a vitória, Luisa irá da 47ª posição para a 34ª na próxima atualização do ranking da WTA. Stefani irá disputar também o Australian Open, entre os dias 16 e 29 de janeiro, formando dupla com a americana Caty McNally.