Medina e Tati Weston-Webb avançam para oitavas do Circuito Mundial; Ítalo e Chumbinho vão à repescagem

Diferentemente das etapas anteriores, agora apenas o vencedor de cada bateria avança diretamente para as oitavas de final; classificatória teve duelo entre brasileiros

O surfista Gabriel Medina venceu um duelo direto com Italo Ferreira, na etapa de El Salvador do Circuito Mundial e avançou diretamente para as oitavas de final. Enquanto isso, João Chianca, conhecido como Chumbinho, voltou em último lugar em sua bateria de estreia após um acidente grave em dezembro. Yago Dora também se destacou, vencendo sua bateria e garantindo vaga nas oitavas. Medina começou forte, obtendo boas notas logo no início da bateria, o que foi fundamental para sua vitória. Italo Ferreira tentou uma virada no final, mas não conseguiu completar a última manobra necessária. Com as ondas fracas, a disputa foi acirrada e Medina saiu vitorioso com 15,40 pontos, contra 13,93 de Italo e 13,37 de Leonardo Fioravanti.

Diferentemente das etapas anteriores, agora apenas o vencedor de cada bateria avança diretamente para as oitavas de final. Italo Ferreira precisou disputar a repescagem após a derrota para Medina. Enquanto isso, Chumbinho teve uma estreia difícil, enfrentando adversários fortes e também caindo para a repescagem. Yago Dora se destacou ao vencer sua bateria e garantir sua vaga nas oitavas. No feminino, Tatiana Weston-Webb conquistou a segunda colocação em sua bateria e avançou para as quartas de final após disputar a repescagem.

