Real Madrid anuncia numerações de Endrick e Mbappé para nova temporada

Palmeirense usará a camisa 16 e craque francês receberá a 9, que pertenceu a grandes nomes que passaram pelo clube

O Real Madrid anunciou as numerações de Endrick e Mbappé para a próxima temporada. O ataque da equipe, que já conta com Vini Jr. e Rodrygo, agora terá a presença dos reforços estrelados. Endrick, que deixou o Palmeiras recentemente, e Kylian Mbappé, recém-chegado do Paris Saint-Germain, terão novos números no clube espanhol. Enquanto Endrick usava a camisa 9 no Palmeiras, Mbappé vestia a 10 no PSG. No entanto, no Real Madrid, as numerações serão diferentes. Mbappé irá herdar o número 9, que já foi de Cristiano Ronaldo, enquanto Endrick ficará com a camisa 16, que estava vaga desde a saída de Álvaro Odriozola. Segundo o Diario As, a camisa 9 tem uma importância histórica no Real Madrid, sendo usada por grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Morientes, Suker e Hugo Sánchez. Já a camisa 16, que será de Endrick, foi usada por Lucas Silva quando passou pela equipe madrilenha. Além disso, com a aposentadoria de Toni Kroos, o número 8 também ficará disponível. Tchouamení era cotado para assumir a numeração, mas Valverde deve ser o escolhido para herdar a camisa a partir da próxima temporada. As mudanças nas numerações prometem trazer novidades e expectativas para os torcedores do Real Madrid.

