Miami Heat vence o Boston Celtics no Jogo 7 e vai decidir título da NBA com o Denver Nuggets

Jason Tatum lesionou o tornozelo no início do jogo e não fez boa apresentação; Jimmy Butler e companhia venceram por 103 a 84

EFE/EPA/CJ GUNTHER Miami Heat e Denver Nuggets começam finais na quinta-feira



Está definida a Final da NBA 2023. Em uma disputa acirrada, o Miami Heat venceu o Boston Celtics por 103 a 84 no Jogo 7 da final do Leste e vai enfrentar o Denver Nuggets pelo troféu Larry O’Brien. Os jogos das Finais começam na próxima quinta-feira. Nesta segunda-feira, 29, no TD Garden era a chance do Boston ser o primeiro time a virar um 0-3 para 4-3 na história do torneio, mas a tradição está mantida. Os donos da casa até começaram melhor e abriram uma pequena vantagem, mas o Heat virou no fim do primeiro quarto e se manteve em vantagem até o final. No 4º quarto, a franquia da Flórida deslanchou e garantiu o título da Conferência. O astro dos Celtics, Jason Tatum, se lesionou no primeiro lance do jogo e não fez uma boa apresentação.