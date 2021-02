Michael Jordan anuncia doação de R$ 53 milhões para construção de clínicas médicas nos EUA

Unidades serão destinadas ao público que não tem plano de saúde e ficarão prontas em 2022

Julien de Rosa/EFE Michael Jordan doa US$ 10 milhões para construção de clínicas



Considerado o maior jogador de basquete da história da NBA, Michael Jordan mostrou nesta segunda-feira, 15, que não era só craque dentro das quadras. Dono do Charlotte Hornets, Jordan anunciou que irá doar US$ 10 milhões (R$ 53 milhões, na cotação atual) para abrir duas novas instalações médicas na Carolina do Norte. As unidades serão voltadas ao público que não tem plano de saúde e não consegue pagar as consultas. A doação foi enviada a Novant Health e as instalações devem ficar prontas em 2022.

“Estou muito orgulhoso de mais uma vez fazer parceria com a Novant Health para expandir o modelo da Clínica da Família para trazer melhor acesso a serviços médicos essenciais em minha cidade natal”, disse Michael Jordan em comunicado. “Todos devem ter acesso a cuidados de saúde de qualidade, independentemente de onde vivam ou tenham ou não seguro. Wilmington ocupa um lugar especial em meu coração e é verdadeiramente gratificante poder retribuir à comunidade que me apoiou durante toda a minha vida”, completou.

Essa é a segunda vez que o ídolo do Chicago Bulls faz uma doação para abrir instalações médicas. Em 2017, ele doou US$ 7 milhões para duas clínicas em Charlotte. A primeira foi inaugurada em 2019 com o nome de ‘Clínica Médica da Família Novant Health Michael Jordan’. Além de suas doações no campo da saúde, Jordan também informou que neste ano pretende investir US$ 100 milhões em causas raciais e sociais. Neste domingo, 14, sua equipe da NASCAR, a 23 XI Racing, estreou no circuito com Bubba Wallace entre os pilotos.