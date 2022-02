Em comunicado oficial, o novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmou que Niels Wittich e Eduardo Freitas vão se alternar no posto

Nhac NGUYEN / AFP Michael Masi não é mais o diretor de provas da Fórmula 1



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta quinta-feira, 17, que Michael Masi não é mais o diretor de provas da Fórmula 1. Em comunicado oficial, o novo presidente do órgão, Mohammed Ben Sulayem, confirmou que Niels Wittich e Eduardo Freitas vão se alternar no posto. No cargo desde 2019, quando assumiu após a morte de Charlie Whiting, o australiano foi muito criticado por falta de “pulso firme”, principalmente após o não-cumprimento dos regulamentos esportivos na decisão do campeonato, no GP de Abu Dhabi, que o título ao holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing.

Mesmo deixando o importante posto da Fórmula 1, Michael Masi não sairá de cena por completa. No anúncio realizado nesta quinta, o presidente da FIA afirmou que o australiano vai receber outro cargo dentro da entidade. Além disso, foi informado que Herbie Blash, que atuou como vice-diretor de provas na F1, dará suporte à dupla de diretores como conselheiro sênior permanente. “Sem os comissários, não há esporte. Respeito e apoio aos árbitros é a essência da FIA, por isso essas mudanças estruturais são cruciais. Agradeço de coração a todos aqueles que contribuíram para esta reforma, que nos permitirão iniciar 2022 nas melhores condições, e nosso esporte será ainda mais amado e respeitado”, falou Ben Sulayem.