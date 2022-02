Fórmula 1: AlphaTauri faz mistério na apresentação de carro para temporada 2022

A pintura do novo modelo seguiu com as mesmas cores, mas algumas diferenças: o azul e branco estão dispostos em lugares diferentes, além de ter o nome mais evidenciado

Reprodução/Twitter/@Alphataurif1 Novo carro da AlphaTauri para a temporada 2022



Filial da Red Bull, a AlphaTauri lançou, nesta segunda-feira, 14, o AT03, seu novo carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. Chegando à metade da temporada de apresentação, a escuderia parece ter seguido a onda das equipes que ainda não quiseram mostrar muito do novo carro. A pintura seguiu com as mesmas cores, mas algumas diferenças: o azul e branco estão dispostos em lugares diferentes, além de ter o nome “AlphaTauri” mais evidenciado. Os pilotos são os mesmos de 2021: o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda. “Estou empolgado de finalmente mostrar como será nosso carro para a Fórmula 1 2022”, disse Franz Tost, chefe de equipe da AlphaTauri. “É uma era completamente nova para a F-1 e esperamos que esse pacote seja muito forte, seguindo o sucesso do ano passado”, continuou.

“Este ano traz uma grande mudança no carro, por causa do novo regulamento, e o visual e o design é completamente diferente, então a equipe precisou começar com uma folha de papel em branco”, falou Gasly. “Nós não saberemos a verdadeira performance do AT03 até irmos para a pista nos testes da pré-temporada, em Barcelona, mas, até aqui, acho que parece ótimo e estou muito empolgado para o início desta temporada”, comentou. “O carro realmente parece ótimo”, elogiou Tsunoda. “Claro, ainda não vimos o carro de verdade na pista ainda, mas o novo formato e o design são realmente legais. E acho que este layout encaixa realmente bem. Espero que todos gostem do vídeo de lançamento”, concluiu.

introducing the AT03 💙 the Style of a New Era is here! 🔥 pic.twitter.com/FBmqzx6ggE — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

A AlphaTauri vem de um digno sexto lugar no Mundial de Construtores, resultado acima dos padrões históricos da equipe. No entanto, a distribuição dos pontos foi a mais desigual do grid inteiro. É que Gasly teve mais um ano brilhante, fechando em nono com 110 pontos, enquanto que o novato Tsunoda não passou dos 32. A expectativa da equipe é de se aproximar ainda mais de McLaren e Ferrari, mas o cenário real deve mesmo indicar uma nova batalha com a Alpine e, muito provavelmente, com a Aston Martin, que dificilmente vai repetir o desempenho terrível de 2021. O próximo lançamento já acontece nesta terça-feira com o FW44, da Williams, sendo apresentado para o público. A semana ainda tem Ferrari e Mercedes, dois dos carros mais aguardados do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo