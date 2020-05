Mike Tyson confirma volta aos ringues e fala em enfrentar rival ‘inacreditável’

Reprodução Hoje com 53 anos, Mike Tyson é considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos



Mike Tyson confirmou que, realmente, voltará aos ringues. No último sábado, em entrevista ao programa Young Money Radio Show, o ex-pugilista de 53 anos afirmou que fará um combate beneficente e que o contrato da luta deve ser assinado na próxima semana. Ele não revelou se enfrentará Evander Holyfield, como muitos fãs desejam, mas disse estar negociando com nomes “inacreditáveis”.

“Estamos em ligações, negociando agora mesmo. Temos tantos cara que querem fazer isso… Você não vai acreditar nos nomes quando saírem. Em algum momento nesta semana deveremos ter o contrato pronto”, afirmou.

Tyson também garantiu que a volta aos ringues terá um viés humanitário, de ajuda à caridade. Ele disse que não ganhará qualquer dinheiro com a luta e explicou que segue se preparando fisicamente para disputar o combate.

“Eu estou me sentindo melhor do que nunca em minha vida. Deus tem sido misericordioso. Eu vou continuar com isso, estou bem. Estou pesando 104 quilos nesse momento. Eu estou ficando pronto para lutar e para ajudar as pessoas menos afortunadas. Eu vou fazer esse evento de caridade. Vou levantar esse dinheiro para ajudar as pessoas sem-teto e os irmãos viciados. Não são muitas pessoas que conseguem sobreviver assim”, afirmou.

Bicampeão mundial dos pesos pesados, Tyson não luta desde 2005, quando enfrentou Kevin McBride e acabou perdendo. Ele tem treinado com o brasileiro Rafael Cordeiro, técnico de MMA, e chamado a atenção pela boa forma física exibida nas redes sociais.