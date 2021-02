Morre aos 67 anos Leon Spinks, lenda do boxe que derrotou Muhammed Ali

Campeão olímpico na categoria peso pesado, o ex-pugilista vinha sofrendo com tumores na próstata e outras partes do corpo durante os últimos cinco anos

EFE/EPA/JACK SMITH Leons Spinks derrotou Muhammed Ali pelo título mundial dos pesos pesados em 1978



O ex-boxeador Leon Spinks morreu de câncer de próstata nesta sexta-feira, 5, aos 67 anos de idade. Ele vinha sofrendo com tumores na próstata e em outras partes do corpo desde 2014 e faleceu ao lado da sua esposa Brenda Glur Spinks, segundo informações divulgadas pela empresa que o representava, a Firm PR. Nascido em St. Louis, Leon trabalhou como fuzileiro naval antes de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1976, quando competiu na categoria meio pesado. Dois anos depois, quando só tinha disputado oito lutas em toda a sua carreira profissional, Leon entrou no ringue contra Muhammed Ali. O campeão, que aos 36 anos já tinha uma carreira marcada por glórias, foi castigado nos últimos segundos de luta, ficou sem reação e perdeu o título mundial de pesos pesados para o novato de 24 anos.

A sequência da carreira de Leon Spinks, no entanto, não foi das mais empolgantes. Ele perdeu o título do Conselho Mundial de Boxe (CMB) por ter se negado a defendê-lo contra Ken Norton e ainda foi derrotado na revanche contra Muhammad Ali, sete meses depois do primeiro combate entre eles. Ele se aposentou aos 42 anos de idade após perder em decisão unânime para Fred Houpe, em 1995, encerrando a carreira com um recorde de 26-17-3 (14 nocautes). Depois disso, ele ainda se arriscou na luta livre e no MMA até por fim se casar com Brenda em 2011 e mudar-se para Las Vegas. Spinks é irmão do ex-campeão de meio-pesado e Hall da Fama Michael Spinks e pai do ex-campeão mundial do peso médio Cory Spinks.

*Com informações da EFE