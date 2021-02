Ex-Athletico Paranaense, Morro García é encontrado morto na Argentina

O atacante, que lutava contra uma depressão profunda e foi encontrado com um tiro na cabeça, não teria o contrato renovado com o Godoy Cruz e buscava outro time

Reprodução Twitter ClubGodoyCruz Assim como o Athletico Paranaense, o Godoy Cruz lamentou a morte do seu jogador Morro García aos 30 anos de idade



O jogador de futebol uruguaio Santiago ‘Morro’ García foi encontrado morto em sua casa na província de Mendoza, Argentina, neste sábado, 6. O atleta, que tinha 30 anos e lutava contra uma depressão profunda, estava com uma arma ao lado e um tiro na cabeça. Devido à pandemia do novo coronavírus, Morro não estava conseguindo visitar a sua filha que mora no Uruguai e chegou a ele mesmo contrair a Covid-19. Apesar de estar vinculado ao time argentino Godoy Cruz até junho, o atacante já tinha sido liberado para buscar outra equipe. Ele vinha sendo sondado por times do Brasil, Argentina, Chile e do próprio Uruguai.

Santiago ‘Morro’ García estreou na equipe profissional do Nacional do Uruguai aos 17 anos. Ídolo da torcida, ele foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio 2010-2011, com 23 gols. Em 2011, o atacante se tornou a contratação mais cara da história do Athletico Paranaense até então, mas não correspondeu às expectativas e foi negociado com o Kasimpasa da Turquia. De volta à América Latina, jogou pelo River Plate e foi artilheiro do Campeonato Argentino 2017-2018. Depois, foi o maior artilheiro da história do Godoy Cruz na primeira divisão, com 51 gols.