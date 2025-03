Morre Eddie Jordan, ícone da Fórmula 1 e fundador da Jordan Grand Prix

Irlandês foi figura fundamental na introdução de Michael Schumacher na categoria

Eddie Jordan, ex-proprietário da equipe Jordan Grand Prix e figura fundamental na introdução de Michael Schumacher na Fórmula 1, faleceu aos 76 anos após lutar contra o câncer de próstata. Natural de Dublin, nascido em 30 de março de 1948, ele iniciou sua trajetória no automobilismo em competições de kart, F3 e F2, antes de fundar sua própria equipe na Fórmula 1 em 1991. A Jordan Grand Prix alcançou seu maior sucesso em 1998, quando os pilotos Damon Hill e Ralf Schumacher conquistaram uma impressionante vitória em um emocionante 1-2 no Grande Prêmio da Bélgica.

Além disso, a equipe também celebrou a vitória de Giancarlo Fisichella no GP do Brasil em 2003, consolidando sua presença na categoria. Em 2005, Jordan decidiu vender a equipe, que atualmente compete sob a bandeira da Aston Martin. Com uma fortuna estimada em US$ 600 milhões, Eddie Jordan diversificou seus investimentos em várias áreas, incluindo petróleo e imóveis. Seu impacto no automobilismo e suas contribuições para a sociedade foram reconhecidos em 2012, quando recebeu uma medalha honorária da Ordem do Império Britânico por seu trabalho filantrópico.

Jordan deixa um legado significativo, sendo lembrado não apenas por suas conquistas na Fórmula 1, mas também por sua dedicação à família. Ele deixa sua esposa, Marie, e quatro filhos.

