Torcedor do Ceará morre de infarto após derrota para o São Paulo na Arena Castelão 

Reproduão/Twitter/@CearaSC Torcedor do Ceará morreu após derrota do time para o São Paulo



Torcedor do Ceará, Nannini Bezerra sofreu um infarto e morreu após acompanhar a derrota do time para o São Paulo, na tarde do último domingo, 18, na Arena Castelão, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. De acordo com testemunhas, o homem de 33 anos já seguia área externa do estádio, após o fim da partida, quando passou mal e caiu ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou com rapidez, mas o homem não resistiu e foi a óbito. Em nota, o clube cearense lamentou o incidente. “Com pesar, o clube se solidariza aos familiares e amigos neste momento de imensa dor”, diz um trecho do texto.