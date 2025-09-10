Naná Silva, sensação do SP Open, cai para argentina mas enaltece competição: ‘Muito especial’

Já no torneio de duplas, Laura Pigossi e Ingrid Martins passaram sem jogar; Luisa Stefani e a carismática Timea Babas tamém avançaram

Fernando Keller/Jovem Pan A cada ponto anotado, a torcida reagia como se fosse gol em final de Copa



O que se esperava desta primeira edição do SP Open era um foco muito grande em Beatriz Haddad Maia, maior estrela atual do esporte no Brasil. Porém, quem tem roubado a cena é a jovem Nauhany Silva. Com apenas 15 anos, a brasileira se tornou uma das grandes sensações do torneio. Em sua primeira participação em uma competição da elite do tênis, venceu sua primeira partida em WTA, na última segunda-feira (8). Com o feito ela saltará 423 posições do ranking mundial. Foi a primeira atleta nascida depois de 2010 a ser ranqueada. Porém, na tarde desta quarta-feira, a sorte virou contra ela. Jogando contra a argentina Solana Sierra, número 82 do ranking, a jovem caiu diante da empolgada torcida brasileira, que não deixou a “peteca cair” em nenhum momento do jogo.

A cada ponto anotado, a torcida reagia como se fosse gol em final de Copa. Apesar disso, a Nana caiu por 2 sets a 0 com parciais de 0/6 e 4/6. Apesar da derrota, Nana festejou o torneio. “Essa semana foi muito especial para mim. Eu jogo nessas quadras desde que eu sou pequeninha, então ter passado uma primeira rodada pra mim foi muito especial.” Projetando o futuro no esporte, a missão é clara. “Tem que trabalhar mais”

Duplas

As duas duplas com brasileiras restantes no torneio bateram suas rivais, com motivos diferentes. Laura Pigossi e Ingrid Martins avançaram após a dupla da francesa Jeajean e a mexicana Victor Rodriguez não vir à quadra. Victoria sofreu uma lesão nas costas e cedeu o W.O. Já Luisa Stefani, que faz dupla com Timea Babas, da Hungria, precisou jogar. Batendo a francesa Elixe Lechemia e Alicia Barnett da Inglaterra, por 2 sets a 0. Comentando sobre a partida, ela disse que estava “muito feliz por estar jogando em casa”, e classificou a partida como “de altos e baixos”.

Mas quem acabou roubando a cena foi Babas, que comentou que a viagem para o Brasil foi “a mais complicada de todos os tempos”. Ela também se disse nervosa com tanto apoio da torcida no torneio. Em tom descontraído, ela comentou o que amou a comida brasileira e que gostou da “sopa de frango brasileira”, o que foi esclarecido pela companheira como sendo canja.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Amanhã, Ana Candioto volta quadra pelas oitavas de final, assim como Beatriz Haddad Maia que enfrenta a Laura Pigossi, em confronto brasileiro.