O desafio histórico do Brasil para a Copa de 2026: superar uma campanha fraca e uma barreira inédita

A campanha da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 foi, sem dúvida, uma das mais decepcionantes de sua história. Marcada por resultados irregulares, lesões de jogadores-chave, instabilidade tática e trocas de treinadores, o Brasil amargou um modesto 5º lugar na CONMEBOL, somando apenas 28 pontos – 10 a menos que a líder Argentina, que fechou com 38. Além do desempenho abaixo do esperado em campo, a CBF enfrentou crises internas, conflitos de gestão e críticas à organização, que comprometeram ainda mais a preparação para o Mundial.

Um retrospecto preocupante

Historicamente, nenhuma seleção que terminou em 5º lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas conquistou o título mundial. Um levantamento dos últimos campeões mundiais revela o tamanho do desafio que o Brasil enfrentará em 2026:1994 – Brasil: Campeão, 2º no ranking FIFA e líder nas Eliminatórias Sul-Americanas.

1998 – França: Campeã, não disputou Eliminatórias por ser país-sede, mas estava em 18º no ranking FIFA

– Campeã, não disputou Eliminatórias por ser país-sede, mas estava em 18º no ranking FIFA 2002 – Brasil: Campeão, 2º no ranking FIFA e 3º nas Eliminatórias Sul-Americanas

– Campeão, 2º no ranking FIFA e 3º nas Eliminatórias Sul-Americanas 2006 – Itália: Campeã, 13º no ranking FIFA, mas líder de seu grupo nas Eliminatórias

– Campeã, 13º no ranking FIFA, mas líder de seu grupo nas Eliminatórias 2010 – Espanha: Campeã, 2º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias

– Campeã, 2º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias 2014 – Alemanha: Campeã, 2º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias

– Campeã, 2º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias 2018 – França: Campeã, 7º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias

– Campeã, 7º no ranking FIFA e líder de seu grupo nas Eliminatórias 2022 – Argentina: Campeã, 3º no ranking FIFA e 2º nas Eliminatórias Sul-Americanas

Nenhuma das últimas oito campeãs mundiais terminou suas Eliminatórias em 5º lugar. Além disso, a maioria estava entre as cinco melhores seleções no ranking FIFA antes do torneio, com exceção da França (1998, 18º, mas anfitriã) e da Itália (2006, 13º, mas líder de grupo).

Para conquistar o tão sonhado hexacampeonato em 2026, o Brasil precisará superar não apenas os problemas internos que marcaram sua campanha nas Eliminatórias, mas também uma barreira histórica inédita. Nenhuma seleção na história recente conseguiu o título mundial após uma classificação tão modesta. A combinação de crises dentro e fora de campo, aliada à falta de consistência tática, torna a missão ainda mais desafiadora.

A seleção brasileira terá que encontrar soluções rápidas para recuperar sua competitividade e confiança. Ajustes na gestão da CBF, maior estabilidade no comando técnico e a recuperação de jogadores importantes serão cruciais. Além disso, o Brasil precisará se inspirar em sua própria história de superação para romper essa barreira estatística e voltar ao topo do futebol mundial. Vamos torcer para que 2026 seja o ano de uma virada épica! Faltam 273 dias para o Mundial começar…

