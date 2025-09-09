Das 10 brasileiras que estão disputando o SP Open, que está sendo realizado no Parque Villa Lobos, sete fizeram sua estreia nesta segunda-feira (8)

Das 10 brasileiras que estão disputando o SP Open, que está sendo realizado no Parque Villa Lobos, sete fizeram sua estreia nesta segunda-feira (8), sendo que dois jogos foram marcados por confrontos entre tenistas do Brasil. Nauhany Silva e Carol Meligeni se enfrentam no simples, e Bia Haddad ao lado de Ana Candiotto disputaram contra Ingrid Martins e Laura Pigossi, nas duplas. O destaque do dia fica para Naná Silva, um dos talentos da nova geração de tenistas brasileiros e vem se destacando no juvenil desde o ano passado.

Em São Paulo, ela tem sua primeira experiência num torneio grande, de nível WTA. A adolescente entrou direto na chave principal graças a um convite da organização. O triunfo desta segunda vai fazer Naná dar um salto gigante, de cerca de 420 posições, no ranking profissional. Atual 1206ª do mundo, ela deve aparecer no perto do 786º posto na atualização da próxima semana. Além do simples, Nana também vai disputar as duplas, ao lado de outra promessa, Victoria Barros.

Nahuany Silva x Carol Meligeni

Jovem promessa do Brasil, a paulistana Nauhany Silva, que também atende como Naná Silva, fez nesta segunda-feira (8) o seu primeiro jogo em nível WTA da sua carreira. Jogando nas quadras e no parque onde começou na modalidade, a jovem de 15 anos mostrou o porquê se prepara para ser um dos nomes brasileiros no tênis. “Desde pequenininha, eu jogo nestas quadras. Então, para mim, é muito especial estar passando pela primeira rodada de um WTA. Estou muito feliz. Eu não estava imaginando passar pela primeira rodada. Mas, no segundo set, consegui ser mais agressiva e passei a jogar melhor”, comentou a jovem tenista, que fez sua estreia na lotada quadra central do SP Open.

“Nós sempre vínhamos aos sábados e domingos aqui. A gente treinava nas quadras e aproveitava para tomar água de côco e andar de bicicleta no parque. Era muito divertido!”, lembrou a atleta de 15 anos. “Aqui é um lugar onde tenho muitas memórias. Então, jogar aqui o meu primeiro WTA é muito especial.” Nana começou perdendo para a também brasileira Carol Meligeni, mas conseguiu arrancar uma virada e fazer sua estreia no SP Open e no WTA em grande estilo. 2 sets 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/2 e 6/0.

Bia Haddad e Ana Candiotto x Ingrid Martins e Laura Pigossi

Quem não começou com o pé direito na competição foi a melhor tenista brasileira da atualidade. Jogando ao lado da brasileira Ana Candiotto, Bia Haddad não conseguiu superar a outra dupla do Brasil, Ingrid Martins e Laura Pigossi, e foi eliminada, nas duplas, no primeiro dia da competição. Bia e Ana foram superadas por Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), na quadra central do torneio paulistano. Na sequência, já pelas quartas de final, Ingrid e Laura vão enfrentar as vencedoras do duelo entre Julia Riera/Ana Sofia Sánchez e Victoria Rodriguez/Leolia Jeanjean

Bia é a grande estrela do novo torneio da WTA no Brasil, de nível 250. Número 27 do mundo e 1ª do País, ela vem de uma campanha acima da média nesta temporada no US Open, quando parou nas oitavas de final. O resultado foi um dos melhores da tenista em sua carreira em Nova York. Bia estreia nesta terça-feira (8) no simples, onde é a principal estrela. Vai enfrentar a italiana Miriana Tona.

Victoria Barros x Whitney Osuigwe

Quem também fez sua estreia no WTA, mas se despediu da categoria simples, foi outra promessa do Brasil de 15 anos. Victoria Barros teve seus momentos de lampejos durante a partida, mas foi superada pela norte-americana Whitney Osuigwe, número 136 do ranking mundial, por 2 a 0 com as parciais de 6/3 6/4 em 1h47min de encontro. “Hoje vai ser um dia que eu vou guardar para a minha carreira toda. Não consegui sair com a vitória, mas foi inesquecível. Acho que eu perdi para mim mesma. Errei muito e ela é uma tenista perfeita, uma top-150”, disse a tenista em entrveista pós-jogo. Victoria ainda não está fora do SP Open, vai disputar as duplas com Nauhany Silva. A partida acontece nesta terça-feira (9).

Programação de quinta-feira, 9 de agosto