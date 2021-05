NBA: Los Angeles Lakers define data para retorno de LeBron James; confira

Os Lakers têm tido o máximo de cuidado com a torção no tornozelo direito de LeBron, que já o tirou de 20 partidas

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO LeBron James durante partida da NBA pelo Los Angeles Lakers



O Los Angeles Lakers ganhará um reforço de peso para a reta final da temporada regular da NBA. A franquia da Califórnia projeta o retorno do astro LeBron James para o início da próxima semana, a no mínimo quatro jogos dos playoffs. Mesmo com a equipe visando escapar do “play-in”, a volta só ocorrerá quando o craque estiver 100% fisicamente. Os Lakers têm tido o máximo de cuidado com a torção no tornozelo direito de LeBron James, que já o tirou de 20 partidas. Contudo, o atleta sentiu dores novamente na última sexta-feira, logo na partida que marcava o seu retorno, a derrota para o Sacramento Kings, e segue fora desde então.

A previsão da franquia é que LeBron James volte de vez entre terça e quarta-feira, quando os Lakers enfrentam o New York Knicks e o Houston Rockets, em ambos os jogos como mandante. Entretanto, o astro ainda ficará de fora de mais três jogos. Entre eles, uma partida fundamental, o confronto direto contra o Portland Trail Blazers, sétimo colocado da Conferência Oeste, nesta sexta-feira. As equipes estão praticamente coladas com o Dallas Mavericks na tabela de classificação. Juntos, esses três times lutam por um só objetivo: terminar a temporada regular acima da sétima posição. Assim, evitam a fase preliminar dos playoffs, o mata-mata conhecido como “play-in”, que LeBron James classificou como uma “m…” por não priorizar as melhores campanhas da temporada.

Aos 36 anos, LeBron James não perdeu a forma nas 43 partidas que fez na temporada. Em 2020-2021 foi capitão do All-Star Game pela quarta vez e obteve médias de 25 pontos, 7,9 rebotes, 7,8 assistências e um roubo de bola. Em sua ausência, os Lakers vem sendo liderados por Anthony Davis, que voltou de lesão recentemente. Porém, a equipe lida com mais um desfalque, do armador alemão Dennis Schroder, por conta dos protocolos de segurança da Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo