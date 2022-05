NBA: Miami Heat elimina o Philadelphia 76ers e está na final da Conferência Leste

Jimmy Butler e companhia esperam o vencedor de Bucks e Celtics para decidir quem disputará o troféu Larry O’Brien

Reprodução/ Twitter @MiamiHeat Série terminou no Jogo 6 em 4 a 2 para o Heat



O Miami Heat volta à final da Conferência Leste da NBA depois de dois anos. Na noite desta quinta-feira, 12, a franquia de Jimmy Butler fechou a série contra o Philadelphia 76ers em 4 a 2 e se garante na decisão. Agora o Heat espera o vencedor do duelo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que os Bucks lideram por 3 a 2. O último título da NBA da franquia foi em 2013 e nesta temporada se reforçaram para chegar até o grande objetivo. Do outro lado, Joel Embiid sofreu muito com uma lesão na mão e outra no rosto. Conseguiu guiar o 76ers em duas vitórias, mas não foi o suficiente. Aos 28 anos, o ala-pivô ficou em segundo na luta pelo MVP da temporada, entregue para Novak Jokic, e se disse frustrado. Na Conferência Oeste, o Phoenix Suns pode fechar a série contra o Dallas Mavericks nesta quinta e o Golden State Warriors lidera contra o Memphis Grizzlies, entrando em quadra amanhã.