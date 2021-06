NBA: Torcedor que arremessou garrafa em Kyrie Irving é condenado a ficar longe de ginásio

Cole Buckley, de 21 anos, foi preso e acusado de agressão e agressão com arma perigosa; ele volta ao Tribunal em agosto

Reprodução/ ESPN Cole Buckley foi identificado na multidão e levado por policiais



O jovem Cole Buckley, de 21 anos, compareceu ao Tribunal Municipal de Boston nesta quarta-feira, 2, para ouvir sua sentença após ser preso por arremessar uma garrafa de água em Kyrie Irving, jogador do Brooklyn Nets, enquanto este se dirigia ao vestiário. O caso aconteceu durante o jogo 4 dos playoffs da NBA entre Nets e Boston Celtics, no último domingo, dia 30. Torcedor do Celtics, Buckley foi condenado a ficar longe do TD Garden, a arena esportiva onde a equipe manda seus jogos e onde o ataque aconteceu. O jovem se declarou inocente das acusações de agressão e agressão com arma perigosa e deve retornar ao tribunal em agosto. A promotora do caso, Rachael Rollins, falou com os repórteres ao fim da audiência.

A fan threw a water bottle at Kyrie Irving as he and his teammates were exiting the game. They were not thrilled about it. 📽️: @YESNetwork #NBAPlayoffs #NBATwitter #TheJump pic.twitter.com/UTk27a43kB — The Jump on ESPN (@NBATheJump) May 31, 2021

“Não me passou despercebido que ele escolheu fazer isso em um esporte que é predominantemente de homens negros”, declarou. “Não vamos permitir que essa tendência continue. Ponto final. Fim da história. Não o acusamos de crime de ódio racial ou violação dos direitos civis, mas você não deve se comportar dessa maneira”, completou Rollins. Depois do incidente, Irving se pronunciou apontando racismo na atitude de Buckley. “Estamos vendo um monte de métodos antigos surgindo .. apenas por trás do racismo e tratando as pessoas como se estivessem em um zoológico humano. Jogando coisas nas pessoas, dizendo coisas. Há um certo ponto onde chega a ser demais”, disse Irving.

Esse não foi o único incidente do tipo nas rodadas da primeira fase dos playoffs. Na disputa entre New York Knicks e Atlanta Hawks, um torcedor do Knicks cuspiu em direção a Trae Young, atleta dos Hawks. O time de NY identificou o homem e anunciou que ele está banido do ginásio Madison Square Garden. No confronto entre Washington Wizards e Philadelphia 76ers, um torcedor jogou um balde de pipoca em Russel Westbrook quando o atleta saiu ferido da quadra. O 76ers anunciou que revogou os ingressos do torcedor para o restante da temporada.