David Luiz anima torcida do Flamengo ao publicar foto do Rio de Janeiro; confira

Especulado no Rubro-Negro, o jogador tem contrato com o Arsenal, da Inglaterra, somente até 24 de junho e está livre para assinar com qualquer equipe.

Andy Rain/EFE David Luiz fez 34 partidas e 2 gols com a camisa do Arsenal na última temporada europeia



O zagueiro David Luiz entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta quarta-feira, 2, ao empolgar a torcida com o Flamengo. Utilizando a função “Stories” de sua conta no Instagram, o defensor postou uma foto da cidade do Rio de Janeiro, com a música “Aquele abraço”, de Gilberto Gil, de fundo. Nas redes sociais, diversos torcedores vincularam a publicação com um possível acerto com o clube. Especulado no Rubro-Negro, o jogador tem contrato com o Arsenal, da Inglaterra, somente até 24 de junho e está livre para assinar com qualquer equipe.

Recentemente, em entrevista ao “Yahoo”, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado sobre a possibilidade da diretoria adquirir David Luiz, atleta revelado pelo Vitória e de longa trajetória pelo futebol europeu, colecionando passagens por Benfica, Chelsea e PSG, além do Arsenal. O dirigente, na ocasião, alegou que possui um bom relacionamento com o zagueiro, mas foi taxativo ao dizer que não iniciou conversas com os representantes do atleta de 34 anos. Na última temporada, ele somou 34 partidas, contribuindo com dois gols.

David Luiz postou um vídeo no Rio de Janeiro. Detalhe que a sequência da música é: “Alô torcida do @Flamengo, aquele abraço!”. #Flamengo #Mengão #CRF 🔴⚫🔴⚫ pic.twitter.com/1M1nAZxHEK — 🚨♥Gilmar Henzo DoFLa❤🚨 (@gilmar_henzo) June 2, 2021

Ele não meteu essa não mané. Ele meteu o alô alô realengo pra jogo, porra se trouxerem o David Luiz eu até esqueço um pouco q Gerson tá indo embora. https://t.co/8UUPSZgdRJ — Hater do Sexton = mau caráter (@JonCavs) June 2, 2021

David Luiz e Rodrigo C na zaga, meu amigo, até arrepiei (por favor vem pro mengão) pic.twitter.com/HmO5T51C7c — 𝘊𝘭𝘶𝘣𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘥𝘰 𝘍𝘭𝘢 🚩 (@clubistasdofla) June 2, 2021

Não quero nem saber, agora eu quero uma dupla de zaga com Rodrigo Caio e David Luiz. O Marcos Brás que se vire. https://t.co/A9oDE0jeBd — Leandro CRF (@Leandro85CRF) June 2, 2021