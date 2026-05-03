O acidente que criou a maior festa do esporte a motor

Tudo começou com uma garrafa quente, um piloto lendário e o erro mais glorioso da história das corridas

- / AFP Palco não foi um Grande Prêmio de Fórmula 1, mas sim a lendária corrida das 24 Horas de Le Mans, em 1967



O hino nacional ecoa, os troféus brilham sob os holofotes e os pilotos, exaustos, mas eufóricos, sobem ao degrau mais alto. Ouve-se o barulho inconfundível da rolha sendo sacada com violência. Em segundos, um jato dourado e espumante explode, encharcando macacões, capacetes e a própria história do esporte. É a imagem definitiva da vitória, o batismo da glória. Mas você já parou para pensar qual a origem da tradição de estourar champanhe no pódio da Fórmula 1 e das outras categorias? A resposta é uma mistura de acaso, calor e a pura alegria de um campeão.

Um brinde que nasceu por acaso em Le Mans

A cena que hoje parece obrigatória foi, na verdade, um ato de pura espontaneidade. O palco não foi um Grande Prêmio de Fórmula 1, mas sim a lendária corrida das 24 Horas de Le Mans, em 1967. O protagonista foi o piloto americano Dan Gurney, que, ao lado de A.J. Foyt, levou a Ford a uma vitória histórica sobre a Ferrari.

Ao receber a garrafa de Moët & Chandon no pódio, algo diferente aconteceu. O dia estava quente, a multidão era vibrante e a garrafa, agitada pela celebração, estava sob imensa pressão. Gurney, contagiado pela emoção, simplesmente fez o que seu instinto mandou:

A Inspiração: Gurney olhou para os fotógrafos, para o CEO da Ford, Henry Ford II, e para os rostos eufóricos ao seu redor;

A Ação: Em um gesto impulsivo, ele agitou a garrafa com força e disparou o champanhe sobre todos, criando uma imagem icônica que seria eternizada;

O Legado: O momento foi tão marcante e a foto correu o mundo com tanta velocidade que, no ano seguinte, o piloto Jackie Stewart repetiu o gesto ao vencer o GP da França de F1. A tradição havia nascido;

A celebração antes da explosão

Embora o banho de champanhe tenha sido uma invenção de Gurney, a bebida já fazia parte do pódio. A tradição de presentear o vencedor com uma garrafa de champanhe começou muito antes, no Grande Prêmio da França de 1950, em Reims, uma região famosa pela produção da bebida.

Naquela ocasião, o lendário Juan Manuel Fangio recebeu uma garrafa como parte da premiação. O gesto era elegante, um brinde formal à vitória. Por mais de uma década, os pilotos simplesmente recebiam a garrafa, talvez abrindo-a para um gole discreto ou guardando-a como um troféu líquido. Ninguém imaginava a bagunça gloriosa que estava por vir. O champanhe era um prêmio, não a festa em si.

De Le Mans para o mundo: o ritual que contagiou o esporte

O que Dan Gurney fez em Le Mans foi transformar um símbolo de luxo em um símbolo de pura euforia. A Fórmula 1 adotou o ritual quase que instantaneamente, e ele se tornou tão essencial quanto a bandeira quadriculada. A imagem do piloto no topo do pódio, encharcado e sorrindo, virou a representação máxima do sucesso no automobilismo.

A força dessa imagem foi tão grande que extrapolou a F1 e as corridas de longa duração. Logo, categorias como a MotoGP, a IndyCar e a NASCAR também adotaram sua própria versão da celebração. O gesto de estourar o espumante se tornou uma linguagem universal no esporte a motor, um sinal de que todo o esforço, o risco e a dedicação valeram a pena.

Aquele jato de champanhe é muito mais do que uma bebida derramada. É o som da vitória, a liberação de toda a tensão acumulada em centenas de voltas no limite. É a explosão de alegria que lava a alma e consagra um herói. É a prova de que, às vezes, os melhores momentos da história nascem de um glorioso e inesperado acidente.