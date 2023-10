Pan 2023: Boxe do Brasil ganha ouros com Bia Ferreira, Bárbara Santos, Carol Almeida e Jucielen Romeu

País ainda conseguiu quatro pratas com Tati Chagas, Keno Marley, Abner Teixeira e Michael Trindade

O boxe brasileiro conquistou quatro medalhas douradas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, nesta sexta-feira, 27. Pela manhã, Bia Ferreira venceu Angie Valdes (Colômbia) na final da categoria até 60kg. Depois, Caroline Almeida não deu a menor chance para Jennifer Lozano (Estados Unidos), na disputa até 50kg. O mesmo fez Jucielen Romeu contra a Valeria Mendonza (Colômbia), na luta até 57kg. Por fim, Bárbara Santos até encontrou dificuldades, mas superou Morelle McCane (Estados Unidos) na final da categoria até 66kg. Ainda nesta sexta, o Brasil ganhou três pratas com Tati Chagas (54 kg), Keno Marley (92 kg), Abner Teixeira (acima de 92 kg) e Michael Trindade (51kg) – os últimos dois não disputaram as finais por problemas físicos.