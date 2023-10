Pan 2023: Tati Weston-Webb confirma favoritismo e conquista ouro no surfe feminino

Surfista gaúcha superou a canadense Sanoa Dempfle-Olin na final, com uma vitória por 12.33 a 10.13

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Tati Weston-Webb é medalha de ouro no Pan de Santiago 2023



A brasileira Tatiana Weston-Webb confirmou o favoritismo nesta segunda-feira, 30, ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nas agitadas ondas de Viña del Mar, cidade localizada a cerca de 120 km da capital chilena, a surfista superou a canadense Sanoa Dempfle-Olin na final, com uma vitória por 12.33 a 10.13 – o triunfo veio nos minutos finais, com uma manobra que rendeu 7.33 pontos. Com o resultado da gaúcha, o Brasil alcançou a 35ª medalha dourada neste Pan. Tati, vale lembrar, é o principal nome do país no surfe feminino e está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.